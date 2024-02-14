Нижегородский травматолог разработал уникальный протез коленного сустава

Травматолог-ортопед ПОМЦ ФМБА России Николай Худошин разработал специальный эндопротез коленного сустава, который позволяет сохранить неповрежденные ткани сустава. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Устройство изготавливается индивидуально из циркониевой керамики c применением аддитивных технологий. Оно имеет более длительный срок службы по сравнению с металлическими конструкциями и не вызывает аллергии.

Эндопротез предложено устанавливать в частности асептическом некрозе. Ранее пациентам с подобной патологией предлагали частичную или тотальную замену сустава, удаляя в том числе и здоровую кость и суставные поверхности.

В результате природная анатомия и биомеханика сустава значительно изменялась. Новый керамический протез позволяет избежать этих последствий.