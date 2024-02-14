Ученые выяснили, как компьютерные игры влияют на мозг

Ученые из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ им. В. А. Алмазова обнаружили, что у людей, которые часто играют в компьютерные игры, происходят изменения нейронных связей в мозгу. Когнитивные функции при этом не меняются.

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«Выяснилось, что у геймеров, которые играют много, подвергаются изменению нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции при этом не нарушаются, что наблюдается в других исследованиях зависимых от игр», – рассказали в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Сегодня теме игровой зависимости уделяется большое внимание. Она является формой психологического заболевания, которое проявляется в навязчивом и бесконтрольном увлечении играми.

В исследовании ученых поучаствовали 22 геймера, которые проводят за играми от 20 до 30 часов в неделю, а также 25 человек, которые играют редко. Им сделали фМРТ и изучили нейронные связи.

В будущем благодаря исследованию с помощью фМРТ можно будет диагностировать игровое расстройство на ранних стадиях или его отсутствие, передает «Газета.ru».