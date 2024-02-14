Растительная диета оказалось полезна для мужского здоровья

Ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что растительная диета снижает риск эректильной дисфункции при раке простаты. Результаты опубликованы в журнале Cancer.

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В исследовании приняли участие более 3500 мужчин с раком предстательной железы. Он является одним из наиболее распространенных среди мужчин.

После получения необходимых данных о физическом здоровье добровольцев, они были разделены на пять групп в зависимости от соотношения растительной и животной пищи в рационе. Ученые стремились выяснить, влияет ли увеличение количества употребляемых фруктов, овощей, зерновых, бобовых и орехов на сексуальную функцию.

Результаты показали, что по сравнению с группой, в рационе которой преобладала пища животного происхождения, у испытуемых на растительной диете эректильная функция была на 8-11% лучше. Аналогичным образом, исследование продемонстрировало улучшение показателей здоровья мочевыводящих путей на 14%.

Также отмечается, что у добровольцев из группы с наибольшей долей растительных продуктов в меню был более стабильный гормональный фон. Они реже ощущали упадок сил, апатию и депрессию.

По мнению авторов исследования, сокращение мясных и молочных продуктов потенциально может стать способом улучшения качества жизни после перенесенных операций, в том числе на предстательной железе.