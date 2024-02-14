Ученые создали спиралевидные линзы для лучшего зрения

Ученые из Лаборатории фотоники, численных и нанонаук (LP2N) во Франции разработали новый тип линзы, способной создавать несколько фокусных точек, что может привести к созданию очков или контактных линз с более четким видением на разных расстояниях. Секрет заключается в форме линзы — спиралевидной структуре.

© Ferra.ru

Линзы в наших глазах естественным образом фокусируют свет на сетчатку, но генетические, окружающие факторы или возрастные изменения могут нарушить фокус. Корректирующие линзы разрабатываются для компенсации этих изменений в зависимости от индивидуальных потребностей каждого человека.

Для нового исследования ученые создали «спиральный диоптр» — линзу с спиралевидной формой, создающей три различные фокусные точки в поле зрения. Эта линза проявила отличную производительность в широком диапазоне освещенности и сохраняет множественность фокусировки независимо от размера зрачка.