Ученые рассказали, как повысить шансы на выживание при ударе молнии в человека

При попадании молнии в голову шансы на выживание выше, если кожа головы намокла от дождя. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

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Предыдущие теоретические исследования показали, что влажная кожа может снизить воздействие электрического тока на человеческое тело во время удара молнии. Но никаких практических подтверждений этому предположению не было.

В новом исследовании ученые создали модели человеческой головы и подвергли их воздействию высокоэнергетических электрических разрядов, имитирующих естественную молнию. Для воссоздания электропроводности тканей человека использовались вода, хлорид натрия, графит, агароза и други материалы.

Одну "голову" ученые подвергли воздействию электрических разрядов в сухом состоянии, а другую предварительно опрыскали искусственной дождевой водой. На мокрой голове манекена было меньше перфораций и сильно поврежденных участков в районе удара молнии. Сила тока, которой мог бы подвергнуться мозг, также была ниже при мокрой коже.