Стало известно, способна ли черника снизить стресс и повысить когнитивные способности

Ученые из университета Восточной Англии обнаружили, что черника может оказать положительное влияние на эмоциональный фон взрослых людей с ожирением и диабетом. Однако употребление этих ягод не связано с улучшением когнитивных способностей. Результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

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В исследовании приняли участие 115 человек в возрасте 50-75 лет с метаболическим синдромом. Это нарушение обмена веществ, связанное с ожирением. У людей с этой патологией повышен риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета, поражений суставов, рака и других заболеваний.

После первичной оценки когнитивных навыков, а также состояния физического и психического здоровья участников разделили на три группы. Первая ежедневно в течение шести месяцев употребляла сублимированную чернику в пакетиках, вторая - плацебо, а третья - смесь плацебо и черники (в сумме добровольцы из третьей группы получали порцию черники, равную половине чашки).

Результаты показали, что употребление черники не оказало влияния на когнитивные функции испытуемых. Кроме того, исследователи не выявили положительных эффектов в отношении внимательности и качества сна. Тем не менее, самооценка участниками степени спокойствия была выше в первой группе.