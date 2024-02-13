В мозге найдены специальные клетки, которые отвечают за движение налево и направо

В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета обнаружили сложную нервную сеть, необходимую для поворотов налево и направо. Открытие может помочь людям, страдающим болезнью Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

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Изучали мозг мышей, поскольку их ствол очень похож на ствол мозга человека. Исследователи определили «руль мозга» — сеть нейронов в нижней части ствола, которая управляет поворотом вправо или влево при ходьбе, она связана с базальными ганглиями.

Последние расположены глубоко в мозге, уже много лет известно, что они играют ключевую роль в контроле над движениями.

«Во время ходьбы вы уменьшите длину шага правой ноги перед поворотом направо и левой ноги перед поворотом налево. Недавно обнаруженная сеть нейронов в стволе мозга получает сигналы от базальных ганглиев и регулируют длину шага», — объясняет Джаред Крегг, первый автор исследования.

Болезнь Паркинсона вызвана недостатком дофамина в мозге. Это влияет на базальные ганглии и приводит к неспособности активировать «руль». Авторы исследования имитировали эту болезнь у мышей, удаляя из мозга дофамин. Такие мыши испытывали трудности с поворотом.