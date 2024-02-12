Ученые рассказали о разнице крови столетних людей и остальных людей

Ученые выяснили, что кровь долгожителей отличается от крови остальных людей. В частности, они проанализировали 12 биомаркеров крови, которые связаны с воспалением в организме и становятся причиной развития множества болезней.

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В результате оказалось, что у долгожителей, начиная с возраста 60 лет, в крови начинает снижаться уровень мочевины, креатинина и мочевой кислоты. Медианные значения большинства биомаркеров у них были примерно такими же, как у остальных, сообщает GeroScience.