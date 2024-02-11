В Сеченовском Университете разработали крем для регенерации поврежденной кожи
Крем-эмолент, оказывающий регенерирующее действие на атопичную, сухую кожу, разработали в Первом МГМУ - это первый продукт в линейке средств Dr. Sechenov. Об этом "Российской газете" рассказали в Сеченовском университете Минздрава России.
Пациентам с различными кожными заболеваниями необходимы особые средства для ухода за кожей - обычное мыло, шампуни, кремы могут вызвать ухудшение состояния больного и даже привести к обострению недуга.
Новый крем, как говорят его создатели, можно применять пациентам даже с такими трудно поддающимися лечению заболеваниями, как атопический и ретиноевый дерматит, сенильный ксероз. Средство устраняет сухость кожи, шелушение, помогает справиться с зудом, значительно улучшая качество жизни пациентов.
«Этот продукт стал первым результатом нашей многолетней работы в области физической коллоидной химии, в области технологии мягких форм. Начавшиеся более 10 лет назад фундаментальные исследования в конечном итоге привели вот к такой прикладной сфере - нам удалось подобрать замечательную оптимальную основу и технологию и, соответственно, создать данный крем, - рассказала директор Института фармации имени А.П. Нелюбина, профессор Галина Раменская. - Мы продолжаем двигаться в данном направлении: собираемся выпустить гель для душа, средство для умывания и другие продукты для сухой и очень сухой кожи. Также мы готовим к выпуску крем для пациентов с витилиго, а в дальнейшем будем расширять линейку кремов для разных типов кожи. Параллельно идет разработка двух лекарственных средств в виде крема для наружного применения, в которых будет использована та же кремовая основа и технология»
Работа велась в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".