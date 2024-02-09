Психологи выяснили, какой тон голоса вызывает уважение у людей, независимо от страны

Если вы ищете долгосрочных отношений или хотите повысить свой социальный статус, понизьте тон голоса. Ученые обнаружили, что низкий тон голоса делает женщин и мужчин более привлекательными для потенциальных партнеров.

© Naukatv.ru

Кроме того, низкий тон голоса у мужчин делает его владельца более значительным среди других мужчин. Результаты кросс-культурного исследования опубликованы в Psychoological Science, сообщает Phys.org.

«Общение — одна из наиболее важных характеристик человека, а высота — наиболее воспринимаемый аспект голоса», — сказал Дэвид Путс, один из авторов исследования, профессор антропологии в Пенсильванском университете (США).

Исследователи выбрали две мужские и две женские голосовые записи, повторяющие одно и то же предложение, затем отредактировали их по высоте. После попросили более 3100 людей из 22 стран с пяти континентов прослушать и оценить их.

Исследователи обнаружили, что женщины и мужчины предпочитают более низкие голоса. Молодые мужчины воспринимают низкий мужской голос как более грозный, пожилые — как более престижный.

«Низкий тон голоса как бы преувеличивает размеры. Человек (или другой примат) таким образом кажется более крупным и устрашающим. Возможно, такое восприятие — след древней межсамцовой конкуренции предков людей», — сказал Путс.