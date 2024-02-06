Найден способ замедлить старение мозга

Ограничение потребляемых калорий улучшает здоровье мозга и может замедлить его старение, сообщили американские ученые из Университета Южной Калифорнии. По их данным, корректировка питания способна продлить человеческую жизнь, передает журнал Nature Communications.

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Специалисты провели исследование на геномах плодовых мушек разного генетического происхождения. В ходе эксперимента ученые пытались определить, какой механизм лежит в основе нейропротекторных и сохраняющих молодость свойств диет. Так, насекомых поделили на две группы: первая питалась полноценно, а вторая получала рацион на 10% меньше положенной нормы.

Исследователи обнаружили, что при сокращении калорий повышается экспрессия гена OXR1, влияющего на продолжительность жизни. Таким образом, ученые пришли к выводу, что усечение калорий может обеспечить более долгую жизнь и ясный ум в преклонном возрасте.

Ранее ученые из Университета Западного Сиднея заявили, что ковыряние в носу может представлять серьезную опасность для здоровья, так как оно способствует развитию болезни Альцгеймера. По их словам, прикосновение к слизистым оболочкам носа грязными руками может привести к проникновению опасных патогенов в организм.