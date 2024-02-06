Ученые: у каждого пятого человека, перенесшего инсульт, развивается деменция

При инсульте приток крови к мозгу прерывается, из-за чего клетки умирают либо повреждаются. Во многих случаях это может вызвать деменцию.

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Учёные подсчитали, что более 50% людей, перенёсших инсульт, имеют проблемы с памятью и мышлением в течение последующего года, а у каждого третьего из них деменция будет диагностирована в течение пяти лет.

Исследование, в котором участвовали около 180 тысяч человек, перенёсших инсульт, показало, что риск возникновения деменции был на 80% выше после инсульта.

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