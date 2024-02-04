Установлено предназначение древних артефактов из костей

Ученые из Тюбингенского университета в Германии смогли установить предназначение артефактов из слоновой кости возрастом 37 тыс. лет. Об этом сообщает новостной портал Phys.org.

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В 2015 году в пещере Холе-Фельс в Германии ученые обнаружили несколько предметов из бивня мамонта. Один из них был странным и неизвестного предназначения — он имел четыре отверстия, которые были проделаны искусственно. Кроме того, на его поверхности были обнаружены следы некого растительного материала.