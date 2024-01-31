Микробиолог объяснила, как бактерии кишечника влияют на тревожность

Российские учёные доказали, что микробиота кишечника может влиять на настроение человека как в лучшую сторону, так и в худшую. Не так давно была открыта «бактерия радости» Faecalibacterium prausnitzii, которая содержится в больших количествах у пациентов довольных жизнью. Эта бактерия есть только у человека. В данный момент учёные определяют механизмы её влияния на организм, чтобы создать на её основе лекарство, способное регулировать тревожные состояния, депрессию, психические расстройства и т. д.

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По данным исследований Faecalibacterium prausnitzii не единственная бактерия, которая может использоваться при лечении депрессивных состояний. Взаимосвязь между составом кишечной микрофлоры и психикой уже давно подтверждена. Например, в качестве вспомогательных препаратов некоторые специалисты используют пребиотики. По наблюдениям экспертов, это повышает эффективность лечения. Механизм воздействия кишечных бактерий на психику скорее всего осуществляется при помощи того, что микробиота имеет способность вырабатывать нейромедиаторы. Это вещества, которые передают сигналы от нервных клеток. Попадая в мозг, через кровоток они могут влиять на процессы, которые там происходят.

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"Механизм воздействия кишечных бактерий на психику скорее всего осуществляется при помощи того, что микробиота имеет способность вырабатывать нейромедиаторы. Это вещества, которые передают сигналы от нервных клеток. Попадая в мозг, через кровоток они могут влиять на процессы, которые там происходят", - Софья Цветикова, микробиолог, руководитель направления микробиологии компании "Новабиом".

Кроме того, микробиота способна участвовать в процессе метаболизма медицинских препаратов, усиливая или ослабляя их действие.

Исследования в этом отношении ещё ведутся и окончательные механизмы воздействия пока точно не определены. Но имеющиеся данные уже сейчас позволяют нам выделять определенные бактерии, переводить их в порошкообразное состояние и использовать как медицинские препараты. Точно так же как мы поступаем в случае восстановления микробиоты после приема антибиотиков и т. д.

"Класс бактерий, способных влиять на психическое состояние человека, получил название психобиотики".