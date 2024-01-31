Ученые выяснили, как прогулка на природе влияет на мозг

Психологи из Университета Юты доказали, что время, проведённое на природе, полезно для сердца и души. Эми МакДоннелл и Дэвид Стрейер узнали также, что прогулки на свежем воздухе благотворно сказываются на работе мозга.

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В статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports, авторы пришли к выводу, что прогулка на природе усиливает определённые процессы исполнительного контроля в мозге. И это не считая преимуществ для здоровья, связанных с физической активностью.

Многие учёные подозревают, что первичная потребность в природе заложена в ДНК человека, а ограничение доступа к природным богатствам вредит здоровью.

В ходе исследования, проведённого в 2022 году с апреля по октябрь, были проанализированы данные ЭЭГ каждого из 92 человек. Эти данные собирались до и после 40-минутной прогулки на природе.

Amy McDonnell, University of Utah

Те из участников, кто гулял на природе, показали улучшение исполнительного внимания при выполнении данной им задачи.

Исполнительный контроль осуществляется в префронтальной коре головного мозга. Эта область играет важную роль в функционировании рабочей памяти, в принятии решений, устранении проблем, координации разных задач. Повседневные виды деятельности активно задействуют всё вышеперечисленное.