Mriya Resort & SPA организовал конгресс на тему «роль оценки биовозраста при анализе эффективности программ курортного оздоровления»

26 января 2024 года Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute провел второе заседание научного конгресса «Медицина здорового долголетия» на территории Mriya Resort & SPA.

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Генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян выступил с приветственным словом перед представителями научного сообщества, выделил ключевые векторы модернизации всего медицинского и превентивного направления, обозначил преимущества качественных показателей роли биовозраста в процессе заложения основ воспитания молодого поколения с целью популяризации здорового образа жизни и контроля своего здоровья вместе с доктором биологических наук, руководителем научного совета Mriya Resort & SPA А.И.Трухановым.

Ключевыми докладчиками выступили Москалев А.А., доктор биологических наук, профессор РАН с докладом «Современная клиника Здорового Долголетия: роль оценки биовозраста органов и систем», а также Иванченко М.В., доктор физико-математических наук, с докладом «Современные панели оценки биовозраста на основе моделей ИИ: иммуновоспалительные и эпигенетические часы».

В завершении заседания научного конгресса был подписан договор о научно-практическом сотрудничестве между Mriya Resort & SPA и ННГУ им. Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород), предметом которого является сотрудничество сторон по организации, проведению мероприятий в сфере создания и трансфера технологий в области активного долголетия, в том числе, разработки и апробации биомаркеров старения и возраст-ассоциированных заболеваний, больших языковых моделей и экспертно-рекомендательных систем.

В течение года планируется продолжить серию заседаний научного конгресса с участием лучших представителей индустрии с целью накопления и обмена опытом, а также создания научной базы для создания инновационных разработок и дальнейшей их реализации!