Т-клетки оказались ключом к обращению старения вспять

В результате революционного открытия ученые нашли способ перепрограммирования Т-клеток, одного из видов белых кровяных телец, для борьбы со старением. Нацелившись на стареющие клетки, которые, как считается, способствуют развитию возрастных заболеваний, ученые продемонстрировали, что перепрограммированные Т-клетки могут увеличить продолжительность жизни и улучшить состояние здоровья мышей.

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Это исследование, проведенное под руководством Корины Амор Вегас в Лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL), позволяет предположить, что CAR T-клетки — вид иммунотерапии, показавший себя в лечении рака, — могут стать ключом к открытию «фонтана молодости».

CAR T-клетки модифицированы таким образом, чтобы распознавать и атаковать специфические молекулы на поверхности клеток. В данном исследовании ученые сконструировали CAR T-клетки таким образом, чтобы они распознавали и уничтожали стареющие клетки, для которых характерно постоянное прекращение деления клеток.

После введения CAR T-клеток мышам исследователи отметили значительное улучшение их общего состояния здоровья. У мышей снизилась масса тела, улучшился метаболизм, улучшилась работа мышц, а также замедлилось развитие возрастных заболеваний, таких как ожирение и диабет.

Наиболее поразительным аспектом этой терапии является ее длительный эффект. Одной дозы CAR T-клеток в молодом возрасте оказалось достаточно, чтобы обеспечить пожизненную защиту от возрастных заболеваний.

«Это событие меняет ход событий, поскольку позволяет предположить, что мы потенциально можем предотвратить или отсрочить наступление возрастных заболеваний у людей», — говорит Амор Вегас.

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