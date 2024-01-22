Изменение климата связали с ростом случаев диарейных заболеваний

Согласно свежему исследованию Университета Суррея, изменение климата связано с увеличением случаев диарейных заболеваний.

Команда под руководством доктора Джованни Ло Яконо изучила влияние температуры, продолжительности дня и влажности на распространение кампилобактериоза, бактериальной инфекции, вызывающей диарею и боли в животе. Кампилобактериоз считается наиболее распространенной причиной бактериального гастроэнтерита в мире, с особым риском для младенцев, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Доктор Джованни Ло Яконо, старший преподаватель биостатистики и эпидемиологии, отметил, что, несмотря на широкий консенсус о влиянии погоды на распространение болезней, механизмы этого воздействия остаются сложными и недостаточно изученными. Однако новое исследование предоставляет подробный анализ того, как погода воздействует на заболевания, что может помочь определить риски инфекции, исходя из местных погодных условий.

Результаты показали, что заболеваемость кампилобактериозом остается стабильной при температуре ниже 8°C, но возрастает при повышении температуры на каждые 5°C в пределах 8-15°C. Также установлена связь с влажностью воздуха от 75 до 80%. Исследователи отметили, что длина дня более 10 часов также связана с увеличением случаев заболевания, особенно при высокой влажности.