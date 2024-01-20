Bio Psy: Склонность к развитию симптомов ПТСР связана с особыми гормонами

Ученые выяснили, что вероятность развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после эмоциональных потрясений связана с низким уровнем гормонов глюкокортикоидов в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

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Упомянутые глюкокортикоиды являются стероидными гормонами, вырабатывающимися надпочечниками. К ним относится и кортизол — основной гормон стресса.

Исследование с участием крыс показало, что снижение реакции организма на глюкокортикоиды связано с появлением нескольких ключевых признаков склонности к ПТСР. В их числе долгое пребывание в состоянии страха, уменьшение объема гиппокампа и нарушения быстрой фазы сна.

Затем эксперты подвергли грызунов имитации когнитивно-поведенческой терапии для снижения страха и ввели животным кортикостерон — мышиный эквивалент гормона кортизола. Подобный метод лечения поспособствовал снижению уровня чрезмерного страха и устранению нарушений сна в быстрой фазе, говорится в статье.

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