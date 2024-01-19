Ученые рассказали, почему пожилым парам не стоит тренироваться вместе

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснили, что совместные тренировки могут стать причиной снижения уровня повседневной физической активности пожилых пар. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Human-Computer Interaction (IJHCI).

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В исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет. Все набранные участники состояли в браке. Они проживали вместе со своими супругами. Испытуемых разделили на две группы. Те, кто вошли в первую группу, в течение 12 недель должны были тренироваться поодиночке, а участники из второй группы - вместе со своим супругом. Данные о количестве сделанных шагов, частоте сердечных сокращений, пройденном расстоянии, сожженных калориях, времени активности и качестве сна фиксировались с помощью специальных браслетов-трекеров.

Анализ результатов показал, что за 12 недель у тех, кто тренировался в паре, среднее количество шагов было ниже, чем у тех, кто занимался индивидуально. В среднем участники, которые занимались вместе со своим партнером, совершали 10441 шаг в день по сравнению с 11372 шагами тренировавшихся отдельно. Также выяснилось, что пары, которые занимались спортом вместе, были более склонны вести сидячий образ жизни.

По мнению исследователей, включение упражнений в устоявшийся распорядок дня пары может быть непривычным и затруднительным. Также перестраивание уже зафиксированных привычек для совместных занятий спортом может стать причиной утомления и снижения мотивации.