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Ученые рассказали о пользе экзотического фрукта – маракуйи

Одним из самых полезных фруктов назвали маракуйю. По данным портала HealthShots, этот экзотический фрукт содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, которые благотворно сказываются на здоровье.

Ученые рассказали о пользе маракуйи
© Unsplash

Например, из-за высокого содержания клетчатки маракуйя способна нормализовать работу кишечника, сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие холестериновых бляшек. Кроме того, фрукт безопасен для диабетиков.

Маракуйя полезна для гипертоников, поскольку из-за содержания магния может привести в норму давление.

Ученые ранее заметили, что ген, отвечающий за продолжительность жизни, работает эффективнее при минимуме калорий.

Наука