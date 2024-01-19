Ученые рассказали о пользе маракуйи

Ученые рассказали о пользе экзотического фрукта – маракуйи
Одним из самых полезных фруктов назвали маракуйю. По данным портала HealthShots, этот экзотический фрукт содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, которые благотворно сказываются на здоровье.
Например, из-за высокого содержания клетчатки маракуйя способна нормализовать работу кишечника, сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие холестериновых бляшек. Кроме того, фрукт безопасен для диабетиков.
Маракуйя полезна для гипертоников, поскольку из-за содержания магния может привести в норму давление.
Ученые ранее заметили, что ген, отвечающий за продолжительность жизни, работает эффективнее при минимуме калорий.