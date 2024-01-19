Ученые рассказали о пользе маракуйи

Одним из самых полезных фруктов назвали маракуйю. По данным портала HealthShots, этот экзотический фрукт содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, которые благотворно сказываются на здоровье.

© Unsplash

Например, из-за высокого содержания клетчатки маракуйя способна нормализовать работу кишечника, сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие холестериновых бляшек. Кроме того, фрукт безопасен для диабетиков.

Маракуйя полезна для гипертоников, поскольку из-за содержания магния может привести в норму давление.