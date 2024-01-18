В организме человека найдены новые клетки, которые могут вырасти в любой орган

Стволовые клетки, найденные в зубах человека, теоретически могут превращаться в любую ткань организма. На основе нового знания, в частности, можно разработать новые технологии для стоматологии, сообщает Институт Форсайта — один из ведущих центров стоматологических и черепно-лицевых исследований в США.

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Ученые изучили стволовые клетки, извлеченные из разных частей удаленных зубов мудрости: пульпы и периодонтальной связки. Они получили наиболее подробный на сегодняшний день анализ этих клеток, определяя весь геном и потенциальные траектории превращения в ткани.

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«Стволовые клетки зубной пульпы и периодонтальной связки обладают потенциалом развиваться в клетки любого типа в организме», — говорит доктор медицинских наук Альпдоган Кантарчи.

Однако, обнаружено, что они наиболее эффективны для восстановления определенных частей тела. Каждый тип клеток имеет по семь разных кластеров генов, причем разные категории генов отражают разные стадии процесса дифференцировки — превращения в специализированные клетки той или иной ткани.

Четыре из этих кластеров оказались схожими у обоих типов стволовых клеток, извлеченных из зуба. Но по три кластера различались. Клетки периодонтальной связки были больше похожи на фибробласты, которые могут становиться соединительной тканью (вспомогательной тканью, составляющей большую часть нашего тела), а клетки пульпы имели более высокий потенциал дифференцировки и легче превращались в костные ткани.