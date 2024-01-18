Антитела к ВИЧ успешно защитили животных — шаг к вакцине для людей

В плацебо-контролируемом исследовании Центра исследования вакцин США три различных антитела к ВИЧ независимо друг от друга защищали обезьян от заражения обезьяньим ВИЧ (OВИЧ). Это подтвердило метод, призванный предоставить информацию для разработки профилактической вакцины против ВИЧ для людей. Научная статья вышла в Science Translational Medicine.

© Naukatv.ru

Антитела нацелены на участок на поверхностном белке ВИЧ, который помогает вирусу сливаться с клетками и проникать в них. Они уже показали свою эффективность in vitro, то есть в пробирке или чашке Петри вне живого организма. Одну разновидность антител получили от человека, живущего с ВИЧ, два — от вакцинированных макак-резусов (иммунная система этих обезьян похожа на человеческую).

В исследовании макаки-резусы в каждой из четырех групп получали однократное внутривенное введение антител одного типа или плацебо. Чтобы определить защитный эффект антител, каждую обезьяну через пять дней заражали OВИЧ.

Все обезьяны, получившие плацебо, заразились. Среди обезьян, получивших человеческий пептид в высокой дозировке, не заразилась ни одна. Среди получивших первый обезьяний не заболела также ни одна, но иммунитет со временем снизился, среди получивших второй обезьяний, заболели 25%.