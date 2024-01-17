Биолог рассказала, как микрофлора кишечника влияет на появление лишнего веса

В изменении массы тела особо важную роль играет микробная среда желудочно-кишечного тракта и прежде всего микробиота кишечника. Этим термином называют совокупность микроорганизмов, которые населяют слизистые оболочки кишечника. О том, как микрофлора кишечника влияет на появление лишнего веса, читайте в нашем материале.

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«Микробиота кишечника действительно может влиять на вес человека. Это доказывают многочисленные исследования, – говорит микробиолог Софья Цветикова. – Самый яркий пример – это эксперимент, в котором участвовали однояйцевые близнецы. То есть люди абсолютно идентичные в плане генетики. У одного из них был лишний вес, у другого не было. В ходе эксперимента микробиоту от близнецов пересаживали группе мышей. Лабораторных грызунов кормили абсолютно одинаково, но при этом те особи, которым была пересажена микробиота от человека с лишним весом, начинали страдать ожирением, а другие, которым досталась микробиота от человека с нормальным весом – нет. На сегодняшний день существует большое количество исследований на этот счет и все они подтверждают, что взаимосвязь существует».

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По словам специалиста, микробиота у людей с избыточным и нормальным весом различается. «У них могут присутствовать одинаковые бактерии, но в разном соотношении. Именно это соотношение отличает микробиоту одних от микробиоты других. У людей с лишним весом очень много бактерий, которые продуцируют короткоцепочные жирные кислоты. Они синтезируют уксусную, пропионовую, масляную кислоту и т.д. Считается, что продукты такого синтеза очень полезны, они защищают наш организм от воспалительных процессов. Но, помимо этого, они дают очень большое количество энергии, гораздо больше, чем, например, глюкоза. Если человек ведет активный образ жизни, то ему ничего не грозит, а у людей, которые мало двигаются, это может привести к накоплению жировых отложений», – объясняет эксперт.

Кроме того, доказано, что микробиота кишечника может влиять на гормональный фон, например, метаболизм эстрогенов, что также может отражаться на массе тела.

«Кроме бактерий, которые способствуют накоплению лишнего жира, существуют бактерии, которые это предотвращают, – говорит Софья Цветикова. – В первую очередь, это Dysosmobacter welbionis. Также есть исследования, которые утверждают, что такими способностями обладает Akkermansia muciniphila. В микробиоте людей с нормальным весом ее содержится большое количество, а у пациентов с ожирением – совсем немного. Ее уже успели протестировать на мышах. И результаты впечатляют. Лабораторных грызунов разделили на две группы. Их кормили пищей с высоким содержанием жира. Одним дополнительно давали бактерию, другим – нет. У мышей, которые получали Akkermansia muciniphila, ожирение и атеросклероз не развивались или развивались гораздо медленнее. С точки зрения медицины – это прорыв, который позволит разработать препараты на основе данной бактерии, которые смогут помочь людям с лишним весом».