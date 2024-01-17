JACC: Ученые предупредили об опасности популярного препарата от импотенции

Шведские ученые из Каролинского института и Стокгольмского университета предупредили тех, кто сталкивается с проблемами эректильной дисфункции и употребляет виагру или аналогичные лекарства, что такие препараты повышают риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в «Журнале Американского колледжа кардиологов» (JACC).

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В исследовании приняли участие порядка 61 тысячи мужчин с ишемической болезнью сердца (ИБС) с целью определить, насколько опасно «сердечникам» одновременно принимать сердечные препараты и виагру. В результате полученных данных оказалось, что у тех, кто кроме нитратов принимал еще и ингибиторы ФДЭ-5, были существенно выше и смертность, и частота возникновения разных сердечно-сосудистых патологий.

Так, общая смертность была выше на 39 процентов, а смерть от болезней сердца и сосудов была выше на 34 процента. В свою очередь инфаркты миокарда возникали чаще на 72 процента.

В результате исследователи приняли решение, что лечащий врач должен решать вопрос индивидуально с каждым больным, учитывая его состояние, пишет JACC.