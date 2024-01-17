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Ученые заявили о снижении интеллекта у студентов со всего мира за последние 80 лет

Ученые заявили, что современные студенты глупее своих предшественников, живших 80 лет назад. Если в 40-50-х гг. прошлого века средний IQ студента был равен 115-130 или даже выше, то интеллект нынешних студентов практически сравнялся с обывательским.

Ученые заявили о снижении интеллекта у студентов со всего мира за последние 80 лет
© runews24.ru

Об этом заявили ученые Маун-Ройяла, Британской Колумбии и канадского Западного.

В результате сегодня IQ студента равен примерно 102 баллам и продолжает ежегодно снижаться на 0,2 балла.

Ученые считают, что это результат увеличения числа колледжей и университетов, а также следствие того, что высшее образование стало более доступным, в том числе для молодежи, не отличающейся высокими умственными способностями.

Наука