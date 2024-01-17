Российские ученые рассказали об уникальном методе лечения ожирения

В рамках научной работы были исследованы подростки с ожирением. Использовались несколько методов, ведущих к снижению веса. Эффективным оказалось применение электромагнитного воздействия на мозг – безопасная технология, которая уже на протяжении нескольких десятков лет успешно используется в других областях медицины, но при борьбе с зависимостью от чувства голода ещё не применялась.

© Сибмеда

По словам профессора Саратовского медуниверситета Нины Болотовой, исследовались мальчики 10-14 лет с ожирением. У них были диагностированы метаболические нарушения: высокий холестерин и инсулин, повышенное давление. А также, наблюдалось изменение гормонального фона: пониженные тестостерон и эндорфин, повышенные кисспептин и лептин. У 30% мальчиков была задержка полового развития, – рассказывает RG.RU.

Видео дня

На кафедре университета для мальчиков была организована школа для обучения культуре питания. Она привела к некоторым результатам, но победить постоянное чувство голода, превратившееся в зависимость, таким образом не удалось.

Как и многие другие зависимости, зависимость от чувства голода связана с определёнными участками головного мозга. Учёные изучили нейромедиаторы центральной нервной системы, отвечающие за голод и аппетит, и нашли дисбаланс, по вине которого возникало непреодолимое чувство голода.

Исследователи попытались его устранить. Они применили метод электромагнитного воздействия на головной мозг, а именно – сочетание транскраниальной магнитотерапии и транскраниальной электростимуляции. Эти технологии используются в медицине уже более 30 лет для лечения ряда патологий, включая наркологическую и алкогольную зависимость. Безопасная процедура проводится с помощью специального шлема, который надевается на голову и обеспечивает воздействие магнитного и электромагнитных полей на мозг.

Уже после пятого сеанса, рассказывает Нина Болотова, детей перестало мучить постоянное чувство голода, и они стали есть меньше. Измерение уровня нейромедиаторов голода и аппетита показало – они пришли в норму. Учёные сделали вывод, что магнитотерапия и электростимуляция воздействуют на центры голода и аппетита, в которых работают именно эти медиаторы. Далее стали уходить признаки метаболического синдрома, в норму стали приходить уровни холестерина, инсулина, тестостерона, эндорфина.