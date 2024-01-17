Выявлены антитела, которые снижают эффективность вакцины от стафилококка

Ученые обнаружили антитела, которые могут снизить эффективность вакцины от стафилококка. Поэтому все прививки, созданные от этой болезни ранее, не прошли клинические испытания, рассказали в пресс-службе пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Диего.

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Как оказалось, эти антитела возникают в организме человека, который имел случайных контакт с бактерией, но не заразился стафилококком.

Эксперимент на мышах показал, что полученные случайным образом антитела не мешают работе вакцины, но при этом не дают организму грызунов заразиться стафилококком.

«Понимание принципов влияния этой бактерии на иммунитет является критически важным шагом в сторону улучшения качества вакцин от патогенна», - рассказал профессор UCSD Джордж Лю.

Также он поделился, что ученым удалось создать пробную версию вакцины, которая атакует указанную часть бактерии, после чего проверить ее на мышах.