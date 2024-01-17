Исследователи рассказали, почему кожа на лице стареет раньше времени

Исследователи из Центра инноваций микробиома Калифорнийского университета в Сан-Диего и Центра исследований и инноваций L'Oréal нашли неожиданную причину появления морщин на лице. Они провели ряд экспериментов с участием 650 женщин в возрасте от 18 до 70 лет и увидели больше бактерий на лицах тех, у кого больше морщин, передает newizv.ru.

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При этом отмечается, что у молодых на лице живут только бактерии типа Cutybacteria acnes – они находятся в порах и едят кожное сало. Если в поры попадают другие бактерии, развивается воспаление.

Большой микробиом на коже «дарит» не только морщины, но и достаточное количество влаги, благодаря чему кожа с меньшей вероятностью обвиснет.

Конечно, для появления морщин есть много других предпосылок, среди них активная мимика, воздействие солнца на кожу, возрастные изменения, провоцируемые недостатком выработки коллагена.

Убрать морщины можно с помощью уколов ботокса, но мимика изменится, а кроме этого, могут появиться гематомы, отеки, головная боль и другие неприятные последствия.