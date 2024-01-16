Ученые: стресс заставляет россиян на 17% чаще ходить в магазины

В моменты повышенной напряженности и частота походов в магазины среди россиян увеличивается до 17%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования РОМИР и биотех-лаборатории Neiry.

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Исследование проводилось при непрерывном сборе данных о поведении определенных групп людей, а также с помощью различных нейроинтерфейсов. В последнем случае исследователи отслеживали у респондентов основные физиологические сигналы – ЭЭГ, ФПГ, движения головы. В эксперименте приняли участие две группы жителей Москвы: 18-29 лет с доходом более 150 тыс. руб. на члена семьи и 30-50 лет с доходом более 200 тыс. руб.

Результаты анализа поведения респондентов в обеих группах показали, что их покупательское поведение напрямую коррелируется с их эмоциональным состоянием. Так, молодые участники исследования в момент повышенной напряженности сократили средний чек за покупку на 13%, но увеличили частоту походов в магазины на 7%. В то время как старшая возрастная группа в моменты стресса демонстрировала даже еще больший рост частоты походов в магазины, на 17%, хотя средний чек при этом увеличивался незначительно – на 2%.

Всего в ходе исследования были проанализированы более 1000 метрик, характеризующих как образ жизни и интересы человека, так и маркеры стресса, тревожности, концентрации, расслабления и усталости. В итоге была выстроена корреляция между физиологическими параметрами человека и реальным потреблением респондента в нейтральной ситуации и при увеличении уровня стресса.