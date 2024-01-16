Российские ученые создали бионический протез ушной раковины

Российские ученые создали протез ушной раковины. Авторами разработки стали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета. Им удалось создать силиконовый бионический протез, который мало чем отличается от настоящего уха.

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Кроме того, отличительной чертой разработки является то, что в отличие от простых протезов, маскирующих дефект, новая версия помогает также лучше слышать.

«Разработанный эпитез ушной раковины эстетичен, отвечает требованиям естественности, может быть отремонтирован в случае повреждения. Силикон, из которого он сделан, гипоаллергенен, успешно имитирует текстуру и цвет кожи», - рассказали ученые.