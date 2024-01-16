Исследование: любители кофе и горького шоколада больше склонны к асоциальности и агрессии

Австрийские ученые из Университета Инсбрука провели исследование и установили связь между вкусовыми предпочтениями человека и его склонностью к асоциальному поведению.

© РИА "ФедералПресс"

Ученые опросили около тысячи человек об их вкусовых предпочтениях, передает «Пятый канал». После этого людям дали пройти четыре теста, которые оценивали их склонность к садизму, психопатии, нарциссизму и агрессии.

Оказалось, что если человек любит крепкий, свежеобжаренный черный кофе, черный шоколад или другой горький продукт, то есть вероятность, что он обладает садистскими наклонностями и психопатическими чертами.

Испытуемые, которые предпочитали сладкую пищу, больше заботились о других. Любители острой пищи нуждались в постоянной стимуляции. Им необходимо бросать себе вызов, а затем пытаться решить проблему. У тех, кто предпочитает сочетание кислого со сладким, в жизни много стресса, с которым они справляются.

Ученые также отметили, что человек может любить ту или иную еду просто из-за своих предпочтений. Это не всегда указывает на наличие определенных черт характера.