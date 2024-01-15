Врачи объяснили, как изменяются волосы после гормонов и химиотерапии

Текстура и свойства волос определяются разнообразными генами, которые могут изменяться в периоды гормональных изменений, таких как половое созревание, беременность или во время и после химиотерапии.

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Волосы, состоящие из кератина - прочного, нерастворимого белка, вырастают из волосяных фолликулов, расположенных глубоко в коже. Вьющиеся волосы формируются из-за асимметричной структуры фолликулов и кератина, что приводит к неравномерному распределению кератина по длине волоса. Прямые волосы, напротив, растут из симметричных, круглых фолликулов, перпендикулярно поверхности кожи.

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В течение жизни волосы проходят через циклы роста, переходной фазы и покоя, причем большая их часть времени находится в фазе роста. На замену одного волоса уходит в среднем 3-5 лет, сообщает Центральная Служба Новостей.

Гормональные изменения могут влиять на цикл роста волос, особенно заметно это у женщин во время беременности из-за повышенного уровня эстрогена, прогестерона и пролактина. Эти гормоны удлиняют фазу покоя, в результате чего волосы остаются в фолликуле дольше и выпадают меньше. После родов, когда уровень гормонов снижается, происходит интенсивное выпадение волос. Подобные изменения также наблюдаются в период полового созревания или после химиотерапии. Изменения связаны с генетикой и являются примером неполного доминирования.

Неполное доминирование означает, что при наличии двух разных генов (например, генов вьющихся и прямых волос) может проявиться промежуточный признак - волнистые волосы. Гормональные колебания могут влиять на активность генов, вызывая изменения в структуре волос, например, превращая прямые волосы в вьющиеся.