Ученые выяснили, какой тип освещения может привести к раку

Ученые считают, что гормон сна мелатонин обладает противораковыми свойствами и важно не мешать организму его вырабатывать. Главная помеха этому процессу — свет, особенно яркий и синий в ночные часы.

«Воздействие яркого света ночью может подавлять выработку организмом мелатонина (гормона, который регулирует сон и обладает противораковыми свойствами), тем самым потенциально увеличивая риск развития рака молочной железы», — объяснил доктор Йонг Чжу из Йельского онкологического центра изданию Verywell.

Даже работу в ночное время эксперты считают небезопасной. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что длительная работа в ночную смену была связана с более высоким риском развития рака молочной железы, особенно среди женщин, которые работали посменно в молодом возрасте.