Ученые: для идеального секса женщина должна быть старше мужчины на 10 лет

Ученые объяснили, что, как правило, мужчины в возрасте уже не могут дать молодой женщине удовлетворения в сексе.

© runews24.ru

По мнению специалистов, мужчина, находящийся на пике своей сексуальной активности, должен искать женщину старше себя, как минимум на 10 лет, то есть возрастом (30-35 лет). В этом случае пару ожидает гармония в постели из-за схожего уровня желания секса.

Эксперты отмечают, что случай каждой пары индивидуален, но сверившись с результатами глобальных исследований, с уверенностью можно сказать, что для достижения идеальных отношений в плане интима женщина должна быть старше.