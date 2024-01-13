Ученые рассказали, что кофе защищает нервные клетки

NRR: неврологи считают, что кофе способно снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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Ученые из университетов Фоджи и Бари выяснили, что напиток обладает рядом полезных свойств, в том числе защищает нервную систему. Результаты исследования опубликованы в издании Neural Regeneration Research (NRR).

У пациентов с болезнью Альцгеймера происходит нарушение когнитивных функций. Например, потеря памяти, нарушения способности ориентироваться в пространстве, мыслить. У больных Паркинсоном из-за гибели клеток головного мозга страдают двигательные функции, развивается тремор.

Команда итальянских ученых провела лабораторные и клинические эксперименты на живых организмах. Они показали, что кофе обладает нейропротекторными свойствами, то есть способно защищать нервную систему.

Авторы работы считают, что их исследование позволяет использовать кофе для профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.