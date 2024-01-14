Ученые рассказали, чем опасны поздние завтраки и ужины
Ученые объяснили, что могут грозить поздние завтраки и ужины. Отмечается, что все процессы в организме связаны с так называемыми циркадными ритмами. Нарушение этих ритмов приводит к печальным последствиям.
К примеру, отказываясь от завтрака или оттягивая первый прием пищи человек рискует накоплением глюкозы в крови, и как следствие может развиться диабет. Кроме этого регулярный поздний завтрак из-за позднего ужина может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые специалисты рекомендуют завтракать в 7.00 и ужинать не позднее 18.00, чтобы к моменту ночного отдыха еда успела хотя бы частично перевариться, сообщает РИА Новости.