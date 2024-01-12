$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Ученый объяснил, почему клонирование редко создает здоровые организмы

Эффективность клонирования организмов сейчас низка. Об этом РИАМО сообщил директор Объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ», к. б. н. Алексей Дейкин. Протокол о запрете клонирования человека был подписан 12 января 1998 года в Париже — таким разом было решено обеспечить защиту прав человека.

Ученый объяснил, почему клонирование редко создает здоровые организмы
© pxhere

По словам учёного, недавняя история клонирования обезьян показала, что получение здоровых организмов после клонирования слабо развито. В отношении человека это означает, что необходимо использовать огромное количество суррогатных матерей, чтобы получить одного здорового клона.

В свою очередь это может привести к этическим проблемам и рождению людей с проблемами со здоровьем, отметил учёный. Таким образом, множество людей могут понести страдания и быть вовлечены в процесс клонирования с неясным результатом, резюмировал Дейкин.

Наука