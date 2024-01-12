Ученый объяснил, почему клонирование редко создает здоровые организмы

Эффективность клонирования организмов сейчас низка. Об этом РИАМО сообщил директор Объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ», к. б. н. Алексей Дейкин. Протокол о запрете клонирования человека был подписан 12 января 1998 года в Париже — таким разом было решено обеспечить защиту прав человека.

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По словам учёного, недавняя история клонирования обезьян показала, что получение здоровых организмов после клонирования слабо развито. В отношении человека это означает, что необходимо использовать огромное количество суррогатных матерей, чтобы получить одного здорового клона.