Ученые рассказали о популярном продукте, из-за которого мозг хуже работает

Американские учёные в ходе специальных исследований установили, что обилие сахара и сладостей в рационе может привести к потере памяти и снижению способности логически мыслить, решать задачи, осваивать большой объём информации.

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При этом они выразили серьёзное сомнение, что люди, которые зависимы от сладкого, могут нормально справляться даже с привычными обязанностями и небольшими интеллектуальными нагрузками, передаёт издание «Кубанские новости».

Более того, есть данные, которые свидетельствуют о том, что особенно сильно сахарная зависимость ударяет по детям – школьникам и подросткам до 18 лет.