Ученые заявили о росте числа больных онкологией возрастом до 50 лет

Медики США рассказали о том, что рак перестал быть «болезнью старения». Все чаще от онкологии страдают молодые люди возрастом до 50 лет. При этом, болезнь не зависит от места жительства, питания и образа жизни. Об этом сообщает Wall Street Journal.

© Вести Подмосковья

По словам ученых, заболеваемость раком по всему миру выросла на 12,8% за последние 20 лет. Руководитель программы для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке, доктор Андреа Черчек указала, что возможная причина распространения заболевания кроется в изменении окружающей среды, каких-либо компонентах лекарств или пищи, которые еще не удалось выявить.

Возможная причина роста заболевания среди молодых слоев населения может скрываться в малой физической активности, лишнем весе, микропластике и появлении токсинов. Однако многие из молодых пациентов ведут здоровый образ жизни, что ставит врачей и их предположения в тупик. Ученые отмечают, что родившихся в 90-х годах риск развития рака толстой кишки выше в два раза, по сравнению с людьми, родившимися в 50-х годах. А риск развития рака прямой кишки увеличился в четыре раза.