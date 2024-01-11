Употребление этого овоща снижает риск развития рака на 20%

Недавняя работа британских ученых, опубликованная в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, выявила устойчивую связь между потреблением моркови и снижением риска развития рака.

Авторы обошлись без экспериментов и тщательно изучили 80 ранних исследований по теме. По их подсчетам, люди, которые едят этот овощ, подвержены риску развития онкологии на 10–20% меньше остальных. Эти выводы не привязаны к одному региону или виду рака, но нужно дальнейшее изучение, чтобы выявить механизмы такого влияния на здоровье.

При этом клинические испытания, которые касались исключительно бета-каротина, показали весьма ограниченный вклад этого вещества в борьбу с раком. Но ученые не оставляют надежд и рекомендуют есть морковь пять раз в неделю для максимального эффекта. Специалисты отмечают, что овощ во всяком случае не навредит и благотворно повлияет на общее состояние здоровья.