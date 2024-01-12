Сок апельсина защищает от камней в почках лучше щелочной воды

Щелочная вода не может повлиять на pH мочи в мере, достаточной для профилактики образования камней в почках. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Urology (Urol. J).

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Для предотвращения образования определенных типов почечных камней рекомендуется повышение pH мочи, например, с помощью таблеток цитрата калия. Но многие пациенты не соблюдают режим лечения, избегая приема больших таблеток. Производители щелочной воды утверждают, что она может снизить кислотность мочи, сделав ее щелочной. Чтобы оценить потенциал щелочной воды для профилактики камнеобразования, ученые проанализировали пять брендов воды и других напитков. Обычная вода имеет pH около 7,5, а щелочная — от 8 до 10. Однако анализ показал, что щелочная вода не может повысить pH мочи: ее недостаточно, чтобы компенсировать естественную выработку кислоты в организме.