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Между нервной анорексией и ранним вставанием выявлена связь

Новые исследования учёных выявили связь между нервной анорексией и ранним вставанием по утрам. Как правило, такие пациенты испытывали трудности.

Между нервной анорексией и ранним вставанием выявлена связь
© Runews24

Изучая генные различия людей по методу «Менделеевская рандомизация», была выявлена двусторонняя связь между генами, которые связаны с утренним ранним вставанием, и генами, отвечающими за развитие такого пищевого расстройства как нервная анорексия.

Таким образом, раннее вставание повышает риск развития анорексии, а в свою очередь это заболевание приводит к более раннему пробуждению пациентов.

Наука