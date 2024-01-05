Между нервной анорексией и ранним вставанием выявлена связь

Новые исследования учёных выявили связь между нервной анорексией и ранним вставанием по утрам. Как правило, такие пациенты испытывали трудности.

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Изучая генные различия людей по методу «Менделеевская рандомизация», была выявлена двусторонняя связь между генами, которые связаны с утренним ранним вставанием, и генами, отвечающими за развитие такого пищевого расстройства как нервная анорексия.