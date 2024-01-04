«Мертвые» клетки перепрограммировали на выработку инсулина

Исследователям удалось перепрограммировать поврежденные клетки поджелудочной железы диабетиков на выработку инсулина. Ученые из Института сердца и диабета Бейкера (Австралия) добились этого, подарив новую надежду миллионам людей, страдающих диабетом 1 типа.

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Традиционно инъекции инсулина помогают справиться с болезнью, но не вылечить ее. Однако это открытие обещает обратить вспять повреждение, побудив бета-клетки поджелудочной железы вновь синтезировать и выделять инсулин в ответ на уровень сахара в крови.

Ключ лежит в эпигенетическом перепрограммировании. Исследователи использовали ингибиторы EZH2, изначально предназначенные для лечения рака, чтобы раскрыть потенциал протоковых клеток поджелудочной железы, потомков стволовых клеток. В норме эти клетки формируют протоковую выстилку поджелудочной железы, но под воздействием этих препаратов они превращаются в бета-подобные клетки, способные вырабатывать инсулин.

И это сработало: при стимуляции ингибиторами в течение всего 48 часов клетки как юных, так и взрослых доноров с диабетом отвечали выработкой и секрецией инсулина в ответ на глюкозу, подражая своим здоровым собратьям.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, этот прорыв знаменует собой важную веху в борьбе с диабетом.