Найдено объяснение, как строение мозга зависит от пола

Отличия в строении мозга у мужчин и женщин не только отражают разницу в мышлении, но и оказывают влияние на многие аспекты жизни. Это касается и когнитивных функций. О том, как от пола зависит восприятие информации, рассказывает в своем материале издание Pravda.ru.

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До середины прошлого века считалось, что функции различных частей мозга у обоих полов совпадают. Однако позже стало известно, что у женщин, в отличие от мужчин, речевые и пространственные навыки равномерно контролируются обоими полушариями мозга. В различных ситуациях это может выступать как преимуществом, так и недостатком.

Таким образом, девочки чаще успешны в начальных классах, в то время как мальчики сталкиваются с трудностями из-за своих визуальных способностей. Однако в более позднем возрасте у них появляется возможность компенсировать этот недостаток с помощью речевых навыков, тогда как девочки могут продолжать отставать в пространственно-визуальных задачах.