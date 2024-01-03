Найдено объяснение, как строение мозга зависит от пола
Отличия в строении мозга у мужчин и женщин не только отражают разницу в мышлении, но и оказывают влияние на многие аспекты жизни. Это касается и когнитивных функций. О том, как от пола зависит восприятие информации, рассказывает в своем материале издание Pravda.ru.
До середины прошлого века считалось, что функции различных частей мозга у обоих полов совпадают. Однако позже стало известно, что у женщин, в отличие от мужчин, речевые и пространственные навыки равномерно контролируются обоими полушариями мозга. В различных ситуациях это может выступать как преимуществом, так и недостатком.
Таким образом, девочки чаще успешны в начальных классах, в то время как мальчики сталкиваются с трудностями из-за своих визуальных способностей. Однако в более позднем возрасте у них появляется возможность компенсировать этот недостаток с помощью речевых навыков, тогда как девочки могут продолжать отставать в пространственно-визуальных задачах.
Помимо этого, мужчины дешифруют женский голос, используя ту часть мозга, которая отвечает за обработку музыки, при этом мужской голос активирует более простой механизм сознания. Этим можно объяснить, почему люди, страдающие галлюцинациями, чаще слышат именно мужские голоса.