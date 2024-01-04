Пищевые патогены: американские учёные заявили об опасности безалкогольного пива

Учёные из Корнелльского университета в США обнаружили, что слабоалкогольное и безалкогольное пиво может способствовать росту бактерий пищевого происхождения. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Food Protection.

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Согласно выводам авторов, слабоалкогольное и безалкогольное пиво может быть питательной средой для таких пищевых патогенов, как кишечная палочка и сальмонелла. Они могут попасть в напиток в процессе производства, хранения или разлива.

Однако есть и очевидные преимущества употребления пива без содержания алкоголя или с низким его содержанием. Такой напиток содержит витамины и минералы, оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Но новое исследование показало, что удаление алкоголя из пива может создать идеальную среду для роста пищевых патогенов.