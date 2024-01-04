Заживление ран на теле зависит от восприятия времени, доказали ученые

Регенерация тканей происходит быстрее, если человек думает, что получил ее раньше, чем это на самом деле произошло. К таким выводам пришли психологи Питер Аунгл и Эллен Лангер из Гарвардского университета.

Участникам исследования в специальных условиях были нанесены легкие раны. У одной группы было ускоренное восприятие времени, у другой – нормальное, у третьей – медленное. Самое быстрое заживление ран произошло у испытуемых из первой группы, а самое медленное – из последней.Исследование показало, что восприятие времени влияет на скорость заживления ран у человека. До этого ученые изучали взаимосвязь физического состояния и психологии с точки зрения эмоций и поведения. В связи с появлением новых вводных специалисты решили подробнее изучить идеи «единства» разума и тела в предстоящих исследованиях. По их словам, потенциально это может вызвать революцию в здравоохранении.