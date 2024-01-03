Пять причин, почему важно тщательно пережевывать пищу

Сегодня многие люди привыкли употреблять пищу фактически «на ходу», уделяя недостаточно внимания процессу пережёвывания. Такая привычка может иметь негативные последствия – и не только для пищеварения. Японские специалисты сформулировали пять позитивных эффектов, которые можно ожидать, не экономя время на еде.

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Жевание не только эффективно при соблюдении диеты, но и помогает улучшить здоровье, считают авторы статьи.

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1. Профилактика переедания и лишнего веса.

Быстрое поглощение пищи часто приводит к перееданию, поскольку чувство насыщения возникает примерно через 20 минут после начала трапезы. Если жевать быстро, то легко съесть гораздо больше, чем нужно – а это путь к лишним килограммам.

Кроме этого, после приёма пищи, в результате расщепления ряда питательных веществ, часть энергии расходуются в виде тепла. Именно поэтому после еды тело разогревается – этот механизм называется «пищевой термогенез». В среднем, он составляет 10% от всех суточных затрат энергии. Считается, что медленное потребление пищи способствует ускорению обмена веществ и повышению энергозатрат организма.

2. Подтяжка лица.

Вокруг рта расположено множество лицевых мышц. Увеличение количества жевательных движений приводит к более активному движению этих мышц, что способствует поддержанию линии лица.

3. Правильное пищеварение.

При тщательном пережёвывании вместе со слюной выделяется пищеварительный фермент амилаза, который легко расщепляет крахмал, содержащийся в некоторых продуктах. Это способствует более эффективному усваиванию питательных веществ.

4. Сохранение зубов.

Увеличение количества слюны при медленном пережёвывании помогает предотвратить кариес. После приёма пищи слизистая ротовой полости имеет тенденцию к повышению кислотности из-за влияния определённых бактерий, а поверхность зубов декальцинируется, после чего запускается процесс реминерализации – и для этого нужны компоненты, содержащиеся в слюне.

5. Повышение активности мозга.

Считается, что хорошее пережёвывание способствует улучшению памяти и профилактике слабоумия. Некоторые исследования показали, что жевание стимулирует определённые нервы, улучшая кровоток в мозге и увеличивая кровоток в гиппокампе, центре памяти.