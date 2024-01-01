Эксперты выяснили, сколько нужно бегать, чтобы сжечь 1000 калорий
В праздники многие люди дают себе слабину и наслаждаются всевозможной едой. За один приём пищи организм может усвоить 1000 калорий. Эксперты рассказали, сколько нужно бегать, чтобы сжечь их.
На один килограмм веса тела и пройденный километр сжигается в среднем 0,75 калории. Например, если человек весит 70 килограммов, ему удастся сжечь 52,5 калории за километр (70 килограммов х 0,75).
Следовательно, для сжигания 1000 калорий он должен пробежать 19 километров. При скорости 9 км/ч на это уйдёт чуть больше двух часов.
Во время динамических прогулок сжигается около 350 калорий в час, то есть для сжигания 1 000 калорий потребуется почти три часа. При спокойных прогулках это займёт более шести часов (при сжигании 160 калорий в час).
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