Клиника Мэйо: лучевая терапия облегчает мучительные боли при раке

Лучевая терапия применяется не только для борьбы с раковыми клетками, но и для облегчения мучительных болей, причем эффект становится заметен в течение нескольких недель после начала лечения. Об этом онколог клиники Мэйо Адам Хольцман рассказал на ее сайте.

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Лучевая терапия (радиотерапия) используется примерно у 50–60% всех больных раком. Однако этот метод не только уничтожает опухолевые клетки, но и помогает облегчить страдания неизлечимо больных. От 60% до 80% пациентов частично или даже полностью избавляются от боли в течение двух-четырех недель. Паллиативная лучевая терапия позволяет улучшить качество жизни, снизить риск кровотечений, а также облегчить боль в костях.

В радиотерапии рака высокоэнергетическое излучение применяется, чтобы уничтожить раковые клетки. Лучи повреждают ДНК злокачественных клеток, что делает невозможным их быстрое деление и приводит к уменьшению опухоли. Использование точечного облучения позволяет свести к минимуму повреждение здоровых тканей. В зависимости от природы лучей различают рентгенотерапию, телегамматерапию, электронотерапию, нейтронную терапию и другие виды.